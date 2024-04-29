Von Weymarn Karl Magnus
Место рожденияKäsel (Käesla), Kärla, Ösel (Saaremaa), Estland
Дата рождения14.05.1716
Дата смерти09.11.1771
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1716
Käsel (Käesla), Kärla, Ösel (Saaremaa), Estland
Работа или профессия
Неизвестно
Fähnr. d. L. G. Preobrash. Rgts., Kap.
Работа или профессия
Неизвестно
Major, Ordnungsrichter
Смерть
09.11.1771
Orriküll (Oriküla), Kärla, Ösel (Saaremaa), Estland