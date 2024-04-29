Von Weymarn Karl Magnus 14.05.1716 — найти родственников по фамилии на Familio
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Von Weymarn Karl Magnus

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Место рождения

Käsel (Käesla), Kärla, Ösel (Saaremaa), Estland

Дата рождения

14.05.1716

Дата смерти

09.11.1771

Пол

Мужской

Отец

1670 г.р.

Мать

1684 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1716

Отец: Von Weymarn Heinrich (Hendrik)

Мать: Von Weymarn (Von Berg) Agneta (Agnes) Elisabeth

Käsel (Käesla), Kärla, Ösel (Saaremaa), Estland
Работа или профессия
Неизвестно
Fähnr. d. L. G. Preobrash. Rgts., Kap.
Работа или профессия
Неизвестно
Major, Ordnungsrichter
Смерть
09.11.1771
Orriküll (Oriküla), Kärla, Ösel (Saaremaa), Estland

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