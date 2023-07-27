Латыговская (Латыговская) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1943
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Латыговский Валерий
Отец ребёнка: Тоник
Минск, Минск
Рождение ребёнка
01.01.1981
Дочь: Маслова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Давидовский Михаил
Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тоник
Развод
Неизвестно
Муж: Давидовский Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давидовский Михаил