Латыговская (Латыговская) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатыговская (Латыговская) Любовь

Латыговская (Латыговская) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1943

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1943

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Латыговский Валерий

Отец ребёнка: Тоник

Минск, Минск
Рождение ребёнка
01.01.1981

Дочь: Маслова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Давидовский Михаил

Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тоник

Развод
Неизвестно

Муж: Давидовский Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидовский Михаил

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close