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Долгоруков Василий Васильевич
Долгоруков Василий Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.1812
Пол
Мужской
Отец
Dolgorukov Vassili Vasilivich
1787 г.р.
Мать
кн. Долгорукова (Gagarina) Varvara Sergeievna Sergeevna
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1812
Отец:
Dolgorukov Vassili Vasilivich
Мать:
Кн. Долгорукова Varvara Sergeievna Sergeevna
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