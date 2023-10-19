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Долгоруков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1812

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1812

Отец: Dolgorukov Vassili Vasilivich

Мать: Кн. Долгорукова Varvara Sergeievna Sergeevna

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