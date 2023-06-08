Сурков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Сурков Василий

Мать: Суркова Евдокия

Смерть
Неизвестно