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Сурков Николай
Сурков Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сурков Василий
Мать
Суркова Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Сурков Василий
Мать:
Суркова Евдокия
Смерть
Неизвестно
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