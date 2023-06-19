Чуракова (Вотякова) Ирина Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чураков Кондратiй Прокопьев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1841
Дочь: Дарья Матфiева
Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев
Рождение ребёнка
12.06.1842
Дочь: Акилина Матфiева
Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев
Рождение ребёнка
27.07.1843
Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев
Рождение ребёнка
28.09.1844
Дочь: Фекла Матвеева
Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев
Рождение ребёнка
27.11.1849
Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев
Рождение ребёнка
16.06.1851
Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев
Смерть
Неизвестно