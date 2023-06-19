Чуракова (Вотякова) Ирина Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Вотякова) Ирина Кондратьева

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чураков Кондратiй Прокопьев

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.03.1841

Дочь: Дарья Матфiева

Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.06.1842

Дочь: Акилина Матфiева

Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.07.1843

Сын: Вотяков Евдоким Матфеев

Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.09.1844

Дочь: Фекла Матвеева

Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1849

Сын: Вотяков Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.06.1851

Сын: Вотяков Леонтiй Матвеев

Отец ребёнка: Вотяков Матфей Сергiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно