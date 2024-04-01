Киселева (Смирных) Акулина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1741
Отец: Смирнов Николай Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости
Рождение ребёнка
Около 1764
Рождение ребёнка
Около 1767
Рождение ребёнка
Около 1768
Рождение ребёнка
15.07.1770
Рождение ребёнка
08.11.1773
Отец ребёнка: Киселев Анина Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Андреев
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1778
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно