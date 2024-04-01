Киселева (Смирных) Акулина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Смирных) Акулина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Смирнов Николай Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Киселев Петр Анинов

Отец ребёнка: Киселев Анина Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Андреев

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Киселев Иван Анинов

Отец ребёнка: Киселев Анина Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Андреев

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Лаврова Евдокия Анинова

Отец ребёнка: Киселев Анина Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Андреев

Рождение ребёнка
15.07.1770

Сын: Киселев Василий Анинов

Отец ребёнка: Киселев Анина Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Андреев

Рождение ребёнка
08.11.1773

Сын: Киселев Михайло Анинов

Отец ребёнка: Киселев Анина Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Андреев

Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Киселев Леонтий Анинов

Отец ребёнка: Киселев Анина Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Анина Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Андреев

Смерть
Неизвестно
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