Скуратов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
03.02.1895
свидетели : Григорий Полянский, Крестьянин 1868- , Тит Косматов, Крестьянин 1858- , Афанасий Ульянов, Крестьянин 1872- Брак: запись о браке №6, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село П... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1897
Дочь: Скуратова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Скуратова Наталья Семеновна
Рождение, крещение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1900
Сын: Скуратов Василий Александрович
Мать ребёнка: Скуратова Наталья Семеновна
Рождение, крещение: запись о рождении №7, метрическая книга за 1900 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1900
Сын: Скуратов Николай Александрович
Мать ребёнка: Скуратова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
29.05.1902
Дочь: Перова Мария Александровна
Мать ребёнка: Скуратова Наталья Семеновна
Рождение, крещение: запись о рождении №39, метрическая книга за 1902 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно