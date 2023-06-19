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Скуратов Александр Михайлович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Скуратов Михаил Федорович

Мать: Скуратова Татьяна Семеновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Скуратова Наталья Семеновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Григорий Полянский, Крестьянин 1868- , Тит Косматов, Крестьянин 1858- , Афанасий Ульянов, Крестьянин 1872- Брак: запись о браке №6, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село П... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1897

Дочь: Скуратова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Скуратова Наталья Семеновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1900

Сын: Скуратов Василий Александрович

Мать ребёнка: Скуратова Наталья Семеновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №7, метрическая книга за 1900 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1900

Сын: Скуратов Николай Александрович

Мать ребёнка: Скуратова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
29.05.1902

Дочь: Перова Мария Александровна

Мать ребёнка: Скуратова Наталья Семеновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №39, метрическая книга за 1902 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно