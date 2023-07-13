Смирнова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1891

Сын: Смирнов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Софья Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно