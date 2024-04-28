Каверзин Николай Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.2018
Сын: Каверзин Тимур Николаевич
Мать ребёнка: Каверзина (Пешкова) Виктория Анатольевна
Рождение ребёнка
09.03.2024
Дочь: (Каверзина) Арина Николаевна
Мать ребёнка: Каверзина (Пешкова) Виктория Анатольевна