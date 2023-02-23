Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1871
Сын: Иванов Щучинск Павел Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Щучинск Николай Степанович
Рождение ребёнка
08.03.1881
Сын: Иванов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Щучинск Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно