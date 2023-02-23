Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1871

Сын: Иванов Щучинск Павел Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Щучинск Николай Степанович

Рождение ребёнка
08.03.1881

Сын: Иванов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Щучинск Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Щучинск Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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