Щёлоков Василий Григориевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1878
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: Щёлокова Анна Василиевна
Мать ребёнка: Щёлокова Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
14.02.1902
Сын: Щёлоков Николай Василиевич
Мать ребёнка: Щёлокова Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
09.04.1904
Дочь: Щёлокова Мария Василиевна
Мать ребёнка: Щёлокова Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
02.09.1905
Мать ребёнка: Щёлокова Мавра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно