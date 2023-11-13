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Щёлоков Василий Григориевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1878

Отец: Щёлоков Григорий Кузьмич

Мать: Щёлокова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: Щёлокова Анна Василиевна

Мать ребёнка: Щёлокова Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1902

Сын: Щёлоков Николай Василиевич

Мать ребёнка: Щёлокова Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: Щёлокова Мария Василиевна

Мать ребёнка: Щёлокова Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
02.09.1905

Сын: Щёлоков Петр Василиевич

Мать ребёнка: Щёлокова Мавра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёлокова Мавра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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