Бычкова (Мавроди) Кирикия Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения25.03.1905
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1905
Отец: Мавроди Харлампий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Харламова Борзило Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Бычков Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Бычков Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Бычков Кузьма Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычков Кузьма Ильич
Смерть
1991