Бычкова (Мавроди) Кирикия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Мавроди) Кирикия Харлампиевна

Место рождения

Старомлыновка

Дата рождения

25.03.1905

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1905

Отец: Мавроди Харлампий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Харламова Борзило Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Бычков Кузьма Ильич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Бычков Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Бычков Кузьма Ильич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бычков Харлампий Кузьмич

Отец ребёнка: Бычков Кузьма Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Кузьма Ильич

Смерть
1991
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