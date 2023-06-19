Мартюшов Алексей
Место рождения
Дата рождения07.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1984
Отец: Мартюшов Николай
Мать: Мартюшова Наталья
Рождение ребёнка
12.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартюшова Елена
Рождение ребёнка
16.05.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартюшова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартюшова Елена