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Мартюшов Алексей

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Место рождения

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

07.06.1984

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

Около 1980 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1984

Отец: Мартюшов Николай

Мать: Мартюшова Наталья

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартюшова Елена

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.05.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартюшова Елена

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартюшова Елена