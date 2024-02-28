Сорокина Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сорокин Александр Викторович
Отец ребёнка: Сорокин Виктор Евлампиевич
Рождение ребёнка
15.07.1940
Дочь: Галина Викторовна
Отец ребёнка: Сорокин Виктор Евлампиевич
Рождение ребёнка
07.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Виктор Евлампиевич
Рождение ребёнка
07.06.1948
Сын: Сорокин Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Сорокин Виктор Евлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988