Сорокина Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анна Ильинична

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Сорокин Александр Викторович

Отец ребёнка: Сорокин Виктор Евлампиевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1940

Дочь: Галина Викторовна

Отец ребёнка: Сорокин Виктор Евлампиевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Виктор Евлампиевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.06.1948

Сын: Сорокин Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Сорокин Виктор Евлампиевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Виктор Евлампиевич

Смерть
1988
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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