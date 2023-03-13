Романова Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Евдокия Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

1909 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1909

Сын: Романовъ Иванъ

Отец ребёнка: Романовъ Сергей

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1914

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Романовъ Сергей

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовъ Сергей

Отец ребёнка: Романовъ Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романовъ Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовъ Сергей

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