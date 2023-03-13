Романова Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1909
Сын: Романовъ Иванъ
Отец ребёнка: Романовъ Сергей
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1914
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Романовъ Сергей
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовъ Сергей
Отец ребёнка: Романовъ Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романовъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романовъ Сергей