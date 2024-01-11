Боклин Максим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боклин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Боклина Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Боклина Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Максимовна
Мать ребёнка: Боклина Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боклина Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боклина Арина
Смерть
Неизвестно