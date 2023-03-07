Пестова Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Анна Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1883 ст.

Дочь: Екатерина Тарасова

Отец ребёнка: Пестов Тарас Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Тарас Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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