Пестова Анна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1883 ст.
Дочь: Екатерина Тарасова
Отец ребёнка: Пестов Тарас Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно