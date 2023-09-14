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Положий Иван Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Положий Мартин Иванович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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