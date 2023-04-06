Денисовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисовъ Иванъ

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Место рождения

Васильевка

Дата рождения

03.05.1898

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1898

Отец: Денисовъ Егоръ

Мать: Денисова Анна

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