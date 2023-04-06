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Денисовъ Иванъ
Денисовъ Иванъ
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Место рождения
Васильевка
Дата рождения
03.05.1898
Пол
Мужской
Отец
Денисовъ Егоръ
1860 г.р.
Мать
Денисова (Басалаева) Анна
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1898
Отец:
Денисовъ Егоръ
Мать:
Денисова Анна
Васильевка
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