Икрина (Балахтина) (Балахтина) Агафья Иванова
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Балахтин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1816
Рождение ребёнка
07.11.1817
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Икрин Дмитрий Александров
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
18.02.1820
Дочь: Агафья Александрова
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
28.08.1821
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
22.11.1822
Дочь: Фекла Александрова
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
20.10.1824
Сын: Икрин Артемий Александров
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
22.08.1826
Сын: Икрин Варфаломей Александров
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
11.05.1829
Дочь: Гликерия Александрова
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
29.09.1831
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
22.02.1833
Дочь: Феодора Александрова
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Смерть
После 1833
Рождение ребёнка
16.08.1835
Дочь: Наталия Александрова
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов