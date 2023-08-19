Икрина (Балахтина) (Балахтина) Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Балахтина) (Балахтина) Агафья Иванова

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Место рождения

Менщикова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1833

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Балахтин Иван

Мать: не указана

Менщикова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.07.1816

Муж: Икрин Александр Стефанов

Рождение ребёнка
07.11.1817

Сын: Икрин Михаил Александров

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Икрин Дмитрий Александров

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Рождение ребёнка
18.02.1820

Дочь: Агафья Александрова

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1821

Сын: Икрин Павел Александров

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1822

Дочь: Фекла Александрова

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1824

Сын: Икрин Артемий Александров

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1826

Сын: Икрин Варфаломей Александров

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1829

Дочь: Гликерия Александрова

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1831

Сын: Икрин Роман Александров

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.02.1833

Дочь: Феодора Александрова

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
После 1833
Рождение ребёнка
16.08.1835

Дочь: Наталия Александрова

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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