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Мокинъ Григорий
Мокинъ Григорий
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Место рождения
Сосновка
Дата рождения
02.03.1896
Пол
Мужской
Отец
Мокинъ Діонисій
1870 г.р.
Мать
Мокина (Чигрова) Агафья
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1896
Отец:
Мокинъ Діонисій
Мать:
Мокина Агафья
Сосновка
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