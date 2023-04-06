Мокинъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокинъ Григорий

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Место рождения

Сосновка

Дата рождения

02.03.1896

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1896

Отец: Мокинъ Діонисій

Мать: Мокина Агафья

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