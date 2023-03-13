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(Филиппова) Любовь
(Филиппова) Любовь
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Место рождения
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Дата рождения
1855
Пол
Женский
Отец
Филипповъ Гавріилъ
1833 г.р.
Мать
Филиппова (Фидяева) Анастасія
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Филипповъ Гавріилъ
Мать:
Филиппова Анастасія
Побоище
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