Беляев Авдей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Беляев Яков Авдеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно