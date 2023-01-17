Беляев Авдей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Авдей

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Беляев Иосиф Авдеевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1827

Сын: Беляев Антон Авдеевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Беляев Зиновий Авдеевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Беляев Яков Авдеевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
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