Субботина (Ивачева) Александра Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Ивачева) Александра Козмина

Место рождения

д. Ивачева ВновьЮрмытского прихода

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Ивачев Козма Васильев

Мать: не указана

д. Ивачева ВновьЮрмытского прихода
Бракосочетание
12.10.1836

Муж: Субботин Авксентий Федотов

Рождение ребёнка
25.11.1836

Дочь: Екатерина Авксентьева

Отец ребёнка: Субботин Авксентий Федотов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1839

Сын: Субботин Артемий Авксентиев

Отец ребёнка: Субботин Авксентий Федотов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1840

Дочь: Полинария Авксентиева

Отец ребёнка: Субботин Авксентий Федотов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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