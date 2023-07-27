Субботина (Ивачева) Александра Козмина
Место рожденияд. Ивачева ВновьЮрмытского прихода
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Ивачев Козма Васильев
Мать: не указана
д. Ивачева ВновьЮрмытского прихода
Бракосочетание
12.10.1836
Рождение ребёнка
25.11.1836
Дочь: Екатерина Авксентьева
Отец ребёнка: Субботин Авксентий Федотов
Рождение ребёнка
23.06.1839
Сын: Субботин Артемий Авксентиев
Отец ребёнка: Субботин Авксентий Федотов
Рождение ребёнка
28.09.1840
Дочь: Полинария Авксентиева
Отец ребёнка: Субботин Авксентий Федотов
Смерть
Неизвестно