Везигина Ульяна Прокофева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Везигина Ульяна Прокофева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Везигин Данило Филипов

Отец ребёнка: Везигин Филип Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Параскева Филипова

Отец ребёнка: Везигин Филип Иванов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Везигин Василий Филипов

Отец ребёнка: Везигин Филип Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Везигин Филип Иванов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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