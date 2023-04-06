Везигина Ульяна Прокофева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Везигин Филип Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Параскева Филипова
Отец ребёнка: Везигин Филип Иванов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Везигин Филип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Везигин Филип Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно