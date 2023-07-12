Хамулло (Мельник) Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамулло (Мельник) Матрена Григорьевна

Хамулло (Мельник) Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамулло Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Хамулло Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамулло Юрий Иванович

Отец ребёнка: Хамулло Иван Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамулло Иван Данилович

Смерть
Неизвестно