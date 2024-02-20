(Заяц) Кириакия Степановна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Заяц Хуян Степан Федорович
Мать: Заяц Хуян Анастасия
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-67,ревиз.сказка 1816г.,зап-121
Смерть
Неизвестно