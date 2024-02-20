(Заяц) Кириакия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Заяц) Кириакия Степановна

(Заяц) Кириакия Степановна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Заяц Хуян Степан Федорович

Мать: Заяц Хуян Анастасия

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-67,ревиз.сказка 1816г.,зап-121
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close