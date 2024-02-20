Барабаш Пантелеймон Афанасьевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения30.07.1905
Дата смерти07.03.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1905
Отец: Барабаш Афанасий Алексеевич
Мать: Христина Власовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-99,зап.-56
Смерть
07.03.1906
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-191,зап.-21