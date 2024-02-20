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Барабаш Пантелеймон Афанасьевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

30.07.1905

Дата смерти

07.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1905

Отец: Барабаш Афанасий Алексеевич

Мать: Христина Власовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-99,зап.-56
Смерть
07.03.1906
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-191,зап.-21
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