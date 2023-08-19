Павлов Карп Ефимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1885
Мать ребёнка: Павлова Мавра Порфирьева
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Ольга Карпова
Мать ребёнка: Павлова Мавра Порфирьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Иван Карпов
Мать ребёнка: Павлова Мавра Порфирьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Мавра Порфирьева
Смерть
Неизвестно