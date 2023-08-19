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Павлов Карп Ефимов

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.09.1885

Сын: Павлов Димитрий Карпов

Мать ребёнка: Павлова Мавра Порфирьева

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Ольга Карпова

Мать ребёнка: Павлова Мавра Порфирьева

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Иван Карпов

Мать ребёнка: Павлова Мавра Порфирьева

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Мавра Порфирьева

Смерть
Неизвестно
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