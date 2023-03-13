Кукарина Салманида Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукарина Салманида Федорова

Кукарина Салманида Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кукаринъ Иванъ

Отец ребёнка: Кукаринъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кукаринъ Емельянъ

Отец ребёнка: Кукаринъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Попова Дарья

Отец ребёнка: Кукаринъ Трофимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаринъ Трофимъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close