Кукарина Салманида Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кукаринъ Иванъ
Отец ребёнка: Кукаринъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кукаринъ Емельянъ
Отец ребёнка: Кукаринъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Попова Дарья
Отец ребёнка: Кукаринъ Трофимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кукаринъ Трофимъ