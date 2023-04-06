Вахрушева (Поварницына) Параскева Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева (Поварницына) Параскева Ермилова

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Место рождения

Нечкино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Нечкино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1843

Муж: Поварницын Василiй Михайлов

Рождение ребёнка
11.11.1843

Сын: Поварницын Филипп Васильев

Отец ребёнка: Поварницын Василiй Михайлов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1846

Дочь: Неонила Васильева

Отец ребёнка: Поварницын Василiй Михайлов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1849

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Поварницын Василiй Михайлов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.02.1851

Сын: Поварницын Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Поварницын Василiй Михайлов

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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