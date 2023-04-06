Вахрушева (Поварницына) Параскева Ермилова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1843
Рождение ребёнка
11.11.1843
Сын: Поварницын Филипп Васильев
Отец ребёнка: Поварницын Василiй Михайлов
Рождение ребёнка
20.10.1846
Дочь: Неонила Васильева
Отец ребёнка: Поварницын Василiй Михайлов
Рождение ребёнка
10.02.1849
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Поварницын Василiй Михайлов
Рождение ребёнка
20.02.1851
Сын: Поварницын Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Поварницын Василiй Михайлов
Смерть
Неизвестно