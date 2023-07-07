(Курганова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курганова) Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
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Рождение
Неизвестно

Отец: Курганов Анатолий Григорьевич

Мать: Курганова Екатерина Титовна