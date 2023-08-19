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Анфёров Трифон

Место рождения

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

14.02.1897

Дата смерти

02.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1874 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

1924 г.р.
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1930 г.р.
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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1897

Отец: Анфёров Осип

Мать: Анферова Анна Николаевна

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1924

Сын: Анфёров Петр

Мать ребёнка: Анферова Агрофена Пименовна

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова Агрофена Пименовна

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Анферова Агрофена Пименовна

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова Агрофена Пименовна

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова Агрофена Пименовна

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова Агрофена Пименовна

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Анферова Агрофена Пименовна

Рождение ребёнка
25.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова Агрофена Пименовна

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анферова Агрофена Пименовна

Смерть
02.03.1984
Пески, Далматовский муниципальный район, Курганская область
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