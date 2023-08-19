Анфёров Трифон
Место рождения
Дата рождения14.02.1897
Дата смерти02.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1897
Отец: Анфёров Осип
Мать: Анферова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1924
Сын: Анфёров Петр
Мать ребёнка: Анферова Агрофена Пименовна
Рождение ребёнка
26.08.1926
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Анферова Агрофена Пименовна
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
21.06.1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Анферова Агрофена Пименовна
Рождение ребёнка
25.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1984
Пески, Далматовский муниципальный район, Курганская область