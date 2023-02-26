Аверин Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверин Архип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Аверин Михаил Архипов

Мать ребёнка: не указана

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Морозова Степанида Архипова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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