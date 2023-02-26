Аверин Архип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1869
Мать ребёнка: не указана
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Морозова Степанида Архипова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно