Лашманова (Тленкова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Тленков Алексей Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1878 ст.
Сын: Лашманов Дмитрий Мокиевич
Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1880 ст.
Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1881 ст.
Дочь: Лашманова Анна Мокиевна
Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1884 ст.
Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1886 ст.
Дочь: Лашманова Елизавета Мокиевна
Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.
Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1900 ст.
Сын: Лашманов Василий Мокиевич
Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович
Смерть
Неизвестно