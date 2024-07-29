Лашманова (Тленкова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашманова (Тленкова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Сосновцы, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Тленков Алексей Андреевич

Мать: не указана

Сосновцы, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лашманов Мокий Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1878 ст.

Сын: Лашманов Дмитрий Мокиевич

Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.06.1880 ст.

Сын: Лашманов Иван Мокиевич

Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.12.1881 ст.

Дочь: Лашманова Анна Мокиевна

Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.03.1884 ст.

Сын: Лашманов Иван Мокиевич

Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.10.1886 ст.

Дочь: Лашманова Елизавета Мокиевна

Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1888 ст.

Сын: Лашманов Михаил Мокиевич

Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.

Сын: Лашманов Павел Мокиевич

Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.

Сын: Лашманов Семен Мокиевич

Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.01.1900 ст.

Сын: Лашманов Василий Мокиевич

Отец ребёнка: Лашманов Мокий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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