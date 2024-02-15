Арапова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арапова) Елизавета Дмитриева
Отец ребёнка: Арапов Дмитрий Федоров Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арапова) Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Арапов Дмитрий Федоров Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арапова) Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Арапов Дмитрий Федоров Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно