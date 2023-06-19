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Бухарина (Гейслер) Ольга

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.06.1875

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1875

Отец: Гейслер (geisler) Август

Мать: Гейслер Мария

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Марунич Мария

Отец ребёнка: Бухарин Михаил Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
1901-1911 Петербург, курсы по приготовлению учительниц по домоводству: педагог
Смерть
1954
Валдай, Россия
Похороны
Неизвестно
Валдай, Россия