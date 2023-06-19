Бухарина (Гейслер) Ольга
Место рождения
Дата рождения11.06.1875
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1875
Отец: Гейслер (geisler) Август
Мать: Гейслер Мария
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Марунич Мария
Отец ребёнка: Бухарин Михаил Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
1901-1911 Петербург, курсы по приготовлению учительниц по домоводству: педагог
Смерть
1954
Валдай, Россия
Похороны
Неизвестно
Валдай, Россия