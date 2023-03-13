Шалева Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Муравлева Ирина
Отец ребёнка: Шалевъ Данила
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Таратунина Анна Данилова
Отец ребёнка: Шалевъ Данила
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шалевъ Федоръ
Отец ребёнка: Шалевъ Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шалевъ Данила