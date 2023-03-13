Шалева Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалева Марья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Муравлева Ирина

Отец ребёнка: Шалевъ Данила

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Таратунина Анна Данилова

Отец ребёнка: Шалевъ Данила

Рождение ребёнка
1781

Сын: Шалевъ Федоръ

Отец ребёнка: Шалевъ Данила

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалевъ Данила

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