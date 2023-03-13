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(Чернецова) Анна
(Чернецова) Анна
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1790
Пол
Женский
Отец
Чернецовъ Савелий
1773 г.р.
Мать
Чернецова Анна
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Чернецовъ Савелий
Мать:
Чернецова Анна
Дурасовка
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