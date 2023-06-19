Чураков Тарас Егоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чураков Егор Дмитрiев
Мать: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
25.06.1823
Дочь: Февронiя Тарасова
Мать ребёнка: Ксенiя Родiонова
Рождение ребёнка
22.06.1829
Дочь: Агрипина Тарасова
Мать ребёнка: Ксенiя Родiонова
Рождение ребёнка
21.11.1834
Дочь: Екатерина Тарасова
Мать ребёнка: Ксенiя Родiонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чураков Иван Тарасов
Мать ребёнка: Ксенiя Родiонова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно