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Чураков Тарас Егоров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чураков Егор Дмитрiев

Мать: Ирина Павлова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.06.1823

Дочь: Февронiя Тарасова

Мать ребёнка: Ксенiя Родiонова

Рождение ребёнка
22.06.1829

Дочь: Агрипина Тарасова

Мать ребёнка: Ксенiя Родiонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1834

Дочь: Екатерина Тарасова

Мать ребёнка: Ксенiя Родiонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Иван Тарасов

Мать ребёнка: Ксенiя Родiонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно