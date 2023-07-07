Чурзина (Прозорова) Карина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чурзин Максим
Рождение ребёнка
2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чурзин Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурзин Максим