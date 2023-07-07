Чурзина (Прозорова) Карина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурзина (Прозорова) Карина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: Прозоров Игорь Вячеславович

Мать: Прозорова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурзин Максим

Рождение ребёнка
2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурзин Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурзин Максим