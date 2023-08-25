Шипилова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1972

Сын: Шипилов Дмитрий

Отец ребёнка: Шипилов Анатолий

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
Неизвестно

Муж: Налимов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Налимов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипилов Анатолий

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