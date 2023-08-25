Шипилова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1972
Сын: Шипилов Дмитрий
Отец ребёнка: Шипилов Анатолий
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
Неизвестно
Муж: Налимов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Налимов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипилов Анатолий