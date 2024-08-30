Петракова Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетракова Анна Викторовна

Петракова Анна Викторовна

Место рождения

деревня Рубежики Леоновской волости Дорогобужского уезда

Дата рождения

12.03.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.02.1893 ст.
родилась в деревне Рубежики Леоновской волости Дорогобужского уезда, крещена в церкви села Мстиславская Слобода Дорогобужского уезда. Письмом Государственного архива Смоленской области от 22.04.2003 ... Показать все
Рождение
12.03.1893 ст.

Отец: Петраков Виктор Петрович

Мать: Анастасия Григорьевна

Письмом Государственного архива Смоленской области от 22.04.2003 № 7-817 представлена информация заявителю Кондрашову Ивану Ефимовичу, а именно: Архивная справка Государственного архива Смоленской обл... Показать все
Работа или профессия
1917
Письмом Государственного архива Смоленской области от 22.04.2003 № 7-817 представлена информация заявителю Кондрашову Ивану Ефимовичу, а именно: 23 года - работница в Красноселье. Архивная справка Гос... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.