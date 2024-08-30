Петракова Анна Викторовна
Место рождениядеревня Рубежики Леоновской волости Дорогобужского уезда
Дата рождения12.03.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.02.1893 ст.
родилась в деревне Рубежики Леоновской волости Дорогобужского уезда, крещена в церкви села Мстиславская Слобода Дорогобужского уезда. Письмом Государственного архива Смоленской области от 22.04.2003 ... Показать все
Рождение
12.03.1893 ст.
Отец: Петраков Виктор Петрович
Мать: Анастасия Григорьевна
Письмом Государственного архива Смоленской области от 22.04.2003 № 7-817 представлена информация заявителю Кондрашову Ивану Ефимовичу, а именно: Архивная справка Государственного архива Смоленской обл... Показать все
Работа или профессия
1917
Письмом Государственного архива Смоленской области от 22.04.2003 № 7-817 представлена информация заявителю Кондрашову Ивану Ефимовичу, а именно: 23 года - работница в Красноселье. Архивная справка Гос... Показать все
Смерть
Неизвестно