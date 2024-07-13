Рожкова Валентина Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рожкова Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рожков Дмитрий Васильевич

Мать: Комягина Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысолин Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1973

Сын: Сысолин Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Сысолин Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1975

Сын: Сысолин Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Сысолин Геннадий Иванович

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