Рожкова Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысолин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1973
Сын: Сысолин Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Сысолин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1975
Сын: Сысолин Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Сысолин Геннадий Иванович