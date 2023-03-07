Огорельцева (Рохина) Мавра Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева (Рохина) Мавра Савина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Огорельцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Феодоров

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Феодоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорельцев Иван Феодоров

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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