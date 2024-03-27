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Бакиров Усман

Место рождения

д.Урняк (Каракучук), Дуванейская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Бакиров Абубакер

Мать: Бакиров Суфия

д.Урняк (Каракучук), Дуванейская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Военная награда
Неизвестно
Бакиров Усман Бакирович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Башкирская АССР, Чекмагушевский р-н, д. Каракучуково. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
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