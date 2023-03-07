Нагавицына Хевронья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Наговицын Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1714
Сын: Наговицын Василий Иванович
Отец ребёнка: Наговицын Иван Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно