Нагавицына Хевронья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагавицына Хевронья Антонова

Нагавицына Хевронья Антонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1662 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Наговицын Петр Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Артемьев

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1714

Сын: Наговицын Василий Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Иван Артемьев

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Иван Артемьев

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close