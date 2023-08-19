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Барыкин Артемий Григорьев

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Барыкин Григорий

Мать: Барыкина Неонила Иванова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1826

Дочь: Параскева Артемиева

Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1827

Сын: Барыкин Нестор Артемиев

Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1829

Сын: Барыкин Кондратий Артемиев

Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1831

Сын: Барыкин Игнатий Артемиев

Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1833

Сын: Барыкин Ларион Артемиев

Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1836

Сын: Барыкин Савватий Артемиев

Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.05.1840

Жена: Барыкина Варвара Изосимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барыкина Анисия Терентьева

Смерть
Неизвестно
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