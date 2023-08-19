Барыкин Артемий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Барыкин Григорий
Мать: Барыкина Неонила Иванова
Рождение ребёнка
24.10.1826
Дочь: Параскева Артемиева
Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева
Рождение ребёнка
25.10.1827
Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева
Рождение ребёнка
04.03.1829
Сын: Барыкин Кондратий Артемиев
Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева
Рождение ребёнка
01.01.1831
Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева
Рождение ребёнка
23.10.1833
Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева
Рождение ребёнка
27.10.1836
Сын: Барыкин Савватий Артемиев
Мать ребёнка: Барыкина Анисия Терентьева
Бракосочетание
06.05.1840
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно