Вотяков Григорiй Прохоров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти22.04.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Вотяков Прохор Никифоров
Мать: Ксенiя Наумова
Бракосочетание
24.08.1819
Жена: Пушина Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
21.07.1821
Дочь: Евпраксiя Григорiева
Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
26.10.1823
Дочь: Вотякова Параскева Григорiева
Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
01.03.1826
Дочь: Евдокiя Григорiева
Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
26.01.1829
Дочь: Марiя Григорьева
Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Вотяков Алексiй Григорьев
Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
05.10.1834
Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
22.04.1835