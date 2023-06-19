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Вотяков Григорiй Прохоров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

22.04.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Вотяков Прохор Никифоров

Мать: Ксенiя Наумова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.08.1819

Жена: Пушина Евдокiя Иванова

Рождение ребёнка
21.07.1821

Дочь: Евпраксiя Григорiева

Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1823

Дочь: Вотякова Параскева Григорiева

Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1826

Дочь: Евдокiя Григорiева

Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1829

Дочь: Марiя Григорьева

Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Вотяков Алексiй Григорьев

Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.10.1834

Сын: Вотяков Сергiй Григорьев

Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
22.04.1835