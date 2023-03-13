Бренкина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бренкина Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Лобанова Мавра

Отец ребёнка: Бренкинъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бренкинъ Александръ

Отец ребёнка: Бренкинъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Бренкинъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Бренкинъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бренкинъ Андрей

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